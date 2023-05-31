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31 мая, 14:15

Экс-генерал ВСУ обвинил Зеленского в неспособности оценить возможности ВС РФ

Просчёты со стороны президента Украины Владимира Зеленского в оценке способностей российских войск стали великой бедой для Киева. Об этом заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в беседе с телеканалом "Фабрика новостей".

"Я бы не расслаблялся. <…> Прошлые просчёты в силе врага стали великой бедой для Киева", — сказал он.

Кривонос подчеркнул, что Зеленский хвастался о якобы "сломанном хребте" ВС РФ, но на самом деле это не так. Нельзя забывать, что у Москвы есть преимущество в техническом и количественном планах, а российские войска хорошо обучены, добавил экс-генерал. По его словам, украинские чиновники регулярно оценивают состояние ВС РФ, но при этом не обсуждают проблемы в ВСУ.

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А ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу озвучил свежие данные о потерях украинских войск: так, за этот месяц ВСУ лишились свыше 16 тысяч военнослужащих, 16 самолётов, 5 вертолётов, 466 БПЛА, более 400 танков и других бронированных машин.

Обложка ©

Getty Images / Roman Pilipey

Светлана Оперук
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