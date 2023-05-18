СМИ узнали о подготовке в НАТО секретного антироссийского плана

На саммите НАТО в Вильнюсе, который запланирован на июль, планируется впервые со времён холодной войны утвердить секретные планы на случай конфронтации с Россией. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, этот секретный план изложен на тысячах страниц. Такой документ будет утверждён впервые со времён холодной войны. Reuters сообщает, что в этом плане будет раскрыто, как альянс должен будет реагировать на "нападение со стороны России".