СМИ узнали о подготовке в НАТО секретного антироссийского плана
Reuters: На саммите НАТО утвердят секретный план на случай конфронтации с РФ
На саммите НАТО в Вильнюсе, который запланирован на июль, планируется впервые со времён холодной войны утвердить секретные планы на случай конфронтации с Россией. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, этот секретный план изложен на тысячах страниц. Такой документ будет утверждён впервые со времён холодной войны. Reuters сообщает, что в этом плане будет раскрыто, как альянс должен будет реагировать на "нападение со стороны России".
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас напомнила Украине, что ей не попасть в НАТО, пока продолжается конфликт. Кроме того, Каллас заявила о необходимости увеличить военную помощь стране.
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