Зеленский предложил не знающей украинского журналистке говорить по-русски
Украинский лидер Владимир Зеленский предложил журналистке, не говорящей по-украински, задать ему вопрос на русском языке. Это произошло во время пресс-конференции в Молдавии. При этом та отказалась и заявила, что тогда будет говорить по-английски.
"Прекрасный выбор", — сказал лидер Незалежной.
Ранее Лайф писал, что Зеленский рассмотрит петицию о запрете ввоза книг из России. Соответствующее обращение набрало необходимое число голосов.
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Getty Images / Carl Court