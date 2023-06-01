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1 июня, 17:41

Зеленский предложил не знающей украинского журналистке говорить по-русски

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил журналистке, не говорящей по-украински, задать ему вопрос на русском языке. Это произошло во время пресс-конференции в Молдавии. При этом та отказалась и заявила, что тогда будет говорить по-английски.

"Прекрасный выбор", — сказал лидер Незалежной.

"Русские!": Зеленский уронил вручённую ему в Германии премию и нелепо отшутился

"Русские!": Зеленский уронил вручённую ему в Германии премию и нелепо отшутился

Ранее Лайф писал, что Зеленский рассмотрит петицию о запрете ввоза книг из России. Соответствующее обращение набрало необходимое число голосов.

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Getty Images / Carl Court

Никита Осипов
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