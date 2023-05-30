Зеленский рассмотрит петицию о запрете ввоза книг из России

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит петицию о запрете ввоза и распространения в этой стране российской издательской продукции. Соответствующее обращение набрало 25,45 тысячи голосов из необходимых 25 тысяч.

"Верховная рада 19 июня 2022 года приняла закон 2309-ІХ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно установления ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся России, Белоруссии", — указал автор петиции Тарас Шамайда.

Они отметили, что Зеленский до сих пор не подписал соответствующий документ, несмотря на решение парламента и требования конституции. Шамайда добавил, что указанная продукция продолжает свободно продаваться. Он считает, что это подрывает "информационную безопасность государства".

Закон, о котором идёт речь, запрещает импорт и распространение издательской продукции из России и Белоруссии, а также предусматривает издание книг на Украине на языке оригинала или в переводе на украинский язык, языки ЕС или коренных народов страны, среди которых русские не упомянуты.