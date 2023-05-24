Партию Зеленского заподозрили в нарушении закона

По его данным, три физических лица внесли денежный взнос на счёт партии на общую сумму порядка 80 тысяч долларов, однако у них не было таких доходов для подобных взносов. Это может указывать на то, что люди распоряжались деньгами третьих лиц и пытались сохранить анонимность финансирования правящей политсилы, что запрещает закон.