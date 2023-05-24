Партию Зеленского заподозрили в нарушении закона
НАПК Украины заподозрило партию "Слуга народа" в нарушении законодательства
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины выявило признаки нарушения закона в финансировании правящей партии "Слуга народа". Материалы направлены Национальную полицию, сообщила пресс-служба агентства.
По его данным, три физических лица внесли денежный взнос на счёт партии на общую сумму порядка 80 тысяч долларов, однако у них не было таких доходов для подобных взносов. Это может указывать на то, что люди распоряжались деньгами третьих лиц и пытались сохранить анонимность финансирования правящей политсилы, что запрещает закон.
А ранее главу Верховного суда Украины Всеволода Князева обвинили в получении неправомерной выгоды в размере 2,7 млн долларов. Из-за этого он лишился должности, а Высший антикоррупционный суд страны принял решение арестовать фигуранта на 60 дней.
T.me / Zelenskiy / Official