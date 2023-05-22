Регион

Уведомления отключены

22 мая, 10:46

Партия Зеленского объявила о скорой отставке премьера Украины и назвала имя преемника

Вице-премьер Михаил Фёдоров может сменить Шмыгаля на посту премьера Украины

<p>Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (слева), вице-премьер Украины Михаил Фёдоров. Фото ©<strong style="font-weight: bold;"> </strong><a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Book_of_Condolence_(52366372626)_(cropped).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Foreign, Commonwealth &amp; Development Office, © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Mykhailo_Fedorov#/media/File:Mykhailo_Fedorov_(cropped).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Dubetskyi-Ph</p>

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (слева), вице-премьер Украины Михаил Фёдоров. Фото © Wikipedia / Foreign, Commonwealth & Development Office, © Wikipedia / Dubetskyi-Ph

На Украине может смениться премьер-министр, на эту должность прочат его заместителя по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова. Об этом сообщает украинское агентство УНН со ссылкой на источник во фракции президентской партии "Слуга народа" в Раде.

"Вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологийминистра цифровой трансформации Михаила Фёдорова в ближайшее время могут назначить премьер-министром Украины", говорится в тексте.

Причины возможного отстранения занимающего сейчас этот пост Дениса Шмыгаля не называются. Собеседник издания в команде президента Украины Владимира Зеленского пояснил, что новое назначение — "логический шаг в дальнейшей работе и развитии инновационной страны, в которой самый ценный капитал — это люди".

Премьер Украины заявил о "решающем этапе" выполнения рекомендаций по вступлению в ЕС

Премьер Украины заявил о "решающем этапе" выполнения рекомендаций по вступлению в ЕС

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины принял решение арестовать на 60 дней экс-главу Верховного суда страны Всеволода Князева, которого обвиняют в получении взятки в размере 2,7 млн долларов.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров