Партия Зеленского объявила о скорой отставке премьера Украины и назвала имя преемника

На Украине может смениться премьер-министр, на эту должность прочат его заместителя по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова. Об этом сообщает украинское агентство УНН со ссылкой на источник во фракции президентской партии "Слуга народа" в Раде.

"Вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова в ближайшее время могут назначить премьер-министром Украины", — говорится в тексте.

Причины возможного отстранения занимающего сейчас этот пост Дениса Шмыгаля не называются. Собеседник издания в команде президента Украины Владимира Зеленского пояснил, что новое назначение — "логический шаг в дальнейшей работе и развитии инновационной страны, в которой самый ценный капитал — это люди".