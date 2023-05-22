Партия Зеленского объявила о скорой отставке премьера Украины и назвала имя преемника
Вице-премьер Михаил Фёдоров может сменить Шмыгаля на посту премьера Украины
На Украине может смениться премьер-министр, на эту должность прочат его заместителя по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова. Об этом сообщает украинское агентство УНН со ссылкой на источник во фракции президентской партии "Слуга народа" в Раде.
"Вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова в ближайшее время могут назначить премьер-министром Украины", — говорится в тексте.
Причины возможного отстранения занимающего сейчас этот пост Дениса Шмыгаля не называются. Собеседник издания в команде президента Украины Владимира Зеленского пояснил, что новое назначение — "логический шаг в дальнейшей работе и развитии инновационной страны, в которой самый ценный капитал — это люди".
Ранее Высший антикоррупционный суд Украины принял решение арестовать на 60 дней экс-главу Верховного суда страны Всеволода Князева, которого обвиняют в получении взятки в размере 2,7 млн долларов.