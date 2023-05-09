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9 мая, 16:45

Премьер Украины заявил о "решающем этапе" выполнения рекомендаций по вступлению в ЕС

Премьер Украины Шмыгаль: Выполнение рекомендаций ЕК находится на решающем этапе

Выполнение рекомендаций Еврокомиссии (ЕК) для предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза находится на решающем этапе. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль после встречи с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

"Обсудили выполнение семи рекомендаций Еврокомиссии, которые мы получили при обретении статуса кандидата. Находимся на завершающем этапе их выполнения и тесно сотрудничаем с ЕС на всех уровнях", — написал он в телеграм-канале.

Также Шмыгаль обсуждал с главой ЕК экспорт украинской сельхозпродукции. Сейчас он запрещён в пяти странах. Премьер поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за поддержку идеи о создании координационной группы для мониторинга вопросов по этой теме.

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Ранее Лайф писал о том, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на 1,2 миллиарда долларов. В него входят дополнительные системы ПВО, боеприпасы к ним и оборудование.

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Wikipedia / KMU

Илья Суриков
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