Пользователи "Твиттера" обрушились с критикой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из-за её стремления восстановить Украину.

"Провела продуктивную встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалём. Мы обсудили поддержку ЕС в восстановлении и реконструкции Украины в преддверии конференции по восстановлению в Лондоне. ЕС остаётся непоколебимым в своём стремлении помочь Украине отстроить страну", — заявила фон дер Ляйен.

Недовольный комментатор Abunwasi написал, что мир на стороне России. В свою очередь, HouseHeadFoLife заявил, что через восстановление Украины будет отмываться ещё больше денег.

"Полная бессмыслица", — заявил Christopher Mc Gurrin.

Robert Ireland подчеркнул, что отстраивать будет нечего, так как Украины больше не будет. А Kontako обратил внимание, что богатые люди становятся ещё богаче за счёт денег налогоплательщиков. Ещё один пользователь охарактеризовал намерения фон дер Ляйен как пустую трату денег и поинтересовался, когда глава Еврокомиссии собирается помочь Европе.