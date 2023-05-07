"А помочь Европе?": В Сети набросились на фон дер Ляйен за её планы восстановить Украину
В Twitter набросились на фон дер Ляйен за её стремление восстановить Украину
Пользователи "Твиттера" обрушились с критикой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из-за её стремления восстановить Украину.
"Провела продуктивную встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалём. Мы обсудили поддержку ЕС в восстановлении и реконструкции Украины в преддверии конференции по восстановлению в Лондоне. ЕС остаётся непоколебимым в своём стремлении помочь Украине отстроить страну", — заявила фон дер Ляйен.
Недовольный комментатор Abunwasi написал, что мир на стороне России. В свою очередь, HouseHeadFoLife заявил, что через восстановление Украины будет отмываться ещё больше денег.
"Полная бессмыслица", — заявил Christopher Mc Gurrin.
Robert Ireland подчеркнул, что отстраивать будет нечего, так как Украины больше не будет. А Kontako обратил внимание, что богатые люди становятся ещё богаче за счёт денег налогоплательщиков. Ещё один пользователь охарактеризовал намерения фон дер Ляйен как пустую трату денег и поинтересовался, когда глава Еврокомиссии собирается помочь Европе.
Это не первый раз, когда Урсулу фон дер Ляйен подвергают осуждению в "Твиттере". Так, ранее пользователи платформы раскритиковали главу Еврокомиссии после её заявления о том, что Украина "сражается за всех нас". Пользователи даже потребовали её отставки.
ТАСС / MARTIN DIVISEK