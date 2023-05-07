Регион

Уведомления отключены

7 мая, 04:29

"А помочь Европе?": В Сети набросились на фон дер Ляйен за её планы восстановить Украину

В Twitter набросились на фон дер Ляйен за её стремление восстановить Украину

Пользователи "Твиттера" обрушились с критикой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из-за её стремления восстановить Украину.

"Провела продуктивную встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалём. Мы обсудили поддержку ЕС в восстановлении и реконструкции Украины в преддверии конференции по восстановлению в Лондоне. ЕС остаётся непоколебимым в своём стремлении помочь Украине отстроить страну", — заявила фон дер Ляйен.

Недовольный комментатор Abunwasi написал, что мир на стороне России. В свою очередь, HouseHeadFoLife заявил, что через восстановление Украины будет отмываться ещё больше денег.

"Полная бессмыслица", — заявил Christopher Mc Gurrin.

Robert Ireland подчеркнул, что отстраивать будет нечего, так как Украины больше не будет. А Kontako обратил внимание, что богатые люди становятся ещё богаче за счёт денег налогоплательщиков. Ещё один пользователь охарактеризовал намерения фон дер Ляйен как пустую трату денег и поинтересовался, когда глава Еврокомиссии собирается помочь Европе.

"Боже, спаси нас!": Европу ужаснули слова фон дер Ляйен о неожиданных целях Украины

"Боже, спаси нас!": Европу ужаснули слова фон дер Ляйен о неожиданных целях Украины

Это не первый раз, когда Урсулу фон дер Ляйен подвергают осуждению в "Твиттере". Так, ранее пользователи платформы раскритиковали главу Еврокомиссии после её заявления о том, что Украина "сражается за всех нас". Пользователи даже потребовали её отставки.

Обложка ©

ТАСС / MARTIN DIVISEK

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Украина
  • Урсула фон дер Ляйен
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров