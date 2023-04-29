"Боже, спаси нас!": Европу ужаснули слова фон дер Ляйен о неожиданных целях Украины
В Twitter призвали уволить главу ЕК за слова о том, что Киев сражается за Запад
В "Твиттере" раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. После её заявления о том, что Украина "сражается за всех нас", пользователи даже потребовали её отставки.
"Она должна вступить в армию Украины, пойти на фронт и сражаться. Она нужна им больше, чем нам. Пусть подаст в отставку", — заявил один из комментаторов.
Другой его поддержал, отметив, что это чужой конфликт, в который лучше не вмешиваться. А третий, как европеец, заявил, что Украина уж точно сражается не за него, а скорее за "глобалистов и военно-промышленный комплекс Запада".
Ещё один комментатор обвинил в лицемерии Запад, который якобы хочет "сражаться до последнего украинца". По его словам, они просто жертвуют Киевом вместо того, чтобы пытаться урегулировать конфликт.
"Боже, спаси нас от этого безумия", — добавили читатели.
Причём в России уже давно раскрыли истинную цель Запада в конфликте на Украине. Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, США и их союзники просто провоцируют другие государства на военное противостояние с Россией и Китаем. По его мнению, они хотят нанести стратегическое поражение Москве, создать угрозу Пекину и сохранить своё монопольное положение в мире.
ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND