Шойгу раскрыл истинную цель Запада в конфликте на Украине

Конфликт на Украине подтверждает стремление США и их союзников к провоцированию других стран на военное противостояние с Россией и КНР. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня Вашингтон и их пособники реализуют свой стратегический замысел, заключающийся в провоцировании других стран на военное противоборство с неугодными государствами, в первую очередь с Россией и Китаем", — сказал глава Минобороны РФ на совещании глав оборонных ведомств стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Нью-Дели, добавив, что ярким подтверждением такой преступной политики является конфликт на Украине.

По словам Шойгу, настоящая цель этого конфликта для Запада — нанести стратегическое поражение Москве, создать угрозу Пекину и сохранить своё монопольное положение в мире. Именно для этого в 2014 году Вашингтон потратил более пяти миллиардов долларов на "майданный антиконституционный переворот", в результате которого на границах России появился "враждебный националистический русофобский режим, который со рвением бросился решать на Украине "русский вопрос". Решение о проведении СВО было принято, учитывая реальную угрозу для жителей Донбасса и отказ Киева исполнять Минские договорённости, подчеркнул глава Минобороны.