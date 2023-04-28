КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 07:22

Шойгу раскрыл истинную цель Запада в конфликте на Украине

Шойгу: США провоцируют страны на военное противостояние с РФ и КНР

Конфликт на Украине подтверждает стремление США и их союзников к провоцированию других стран на военное противостояние с Россией и КНР. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня Вашингтон и их пособники реализуют свой стратегический замысел, заключающийся в провоцировании других стран на военное противоборство с неугодными государствами, в первую очередь с Россией и Китаем", — сказал глава Минобороны РФ на совещании глав оборонных ведомств стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Нью-Дели, добавив, что ярким подтверждением такой преступной политики является конфликт на Украине.

Запад воюет на Украине ради уничтожения России, заявил сербский доброволец

Запад воюет на Украине ради уничтожения России, заявил сербский доброволец

По словам Шойгу, настоящая цель этого конфликта для Запада — нанести стратегическое поражение Москве, создать угрозу Пекину и сохранить своё монопольное положение в мире. Именно для этого в 2014 году Вашингтон потратил более пяти миллиардов долларов на "майданный антиконституционный переворот", в результате которого на границах России появился "враждебный националистический русофобский режим, который со рвением бросился решать на Украине "русский вопрос". Решение о проведении СВО было принято, учитывая реальную угрозу для жителей Донбасса и отказ Киева исполнять Минские договорённости, подчеркнул глава Минобороны.

Ранее Шойгу заявил, что Запад заранее готовился к противостоянию с Россией. Об этом свидетельствует немедленный ввод санкций, а также поставки вооружений на Украину и снабжение Киева разведданными. По словам министра, против РФ был задействован боевой потенциал почти всех стран НАТО.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий

Никита Никонов
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