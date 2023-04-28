КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 06:57

Шойгу заявил, что Запад заранее готовился к противостоянию с Россией

Шойгу: Боевой потенциал почти всех стран НАТО задействовали против России

Страны Запада заблаговременно готовились к противоборству с Россией. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Запад продемонстрировал свою заблаговременную подготовку к противоборству с Российской Федерацией. Незамедлительно против России были введены масштабные санкции, организованы поставки на Украину вооружения, снабжение разведданными", — сказал глава Минобороны РФ на совещании глав оборонных ведомств стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Нью-Дели.

Шойгу добавил, что также Запад отправлял в зону конфликта наёмников и военных советников. Таким образом был привлечён боевой потенциал и возможности почти всех стран НАТО, подчеркнул министр.

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По словам Шойгу, вооружение, которое Запад начал передавать Киеву после начала СВО, попадает на чёрный рынок, а впоследствии оказывается в руках террористов. Военная помощь Украине только затягивает конфликт и в итоге негативно сказывается на безопасности в Европе и мире.

Напомним, накануне Шойгу прибыл в Индию на совещание министров обороны стран ШОС. В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности, дальнейшего укрепления сотрудничества в области обороны и безопасности, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий

Никита Никонов
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