Шойгу заявил, что Запад заранее готовился к противостоянию с Россией

Страны Запада заблаговременно готовились к противоборству с Россией. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Запад продемонстрировал свою заблаговременную подготовку к противоборству с Российской Федерацией. Незамедлительно против России были введены масштабные санкции, организованы поставки на Украину вооружения, снабжение разведданными", — сказал глава Минобороны РФ на совещании глав оборонных ведомств стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Нью-Дели.

Шойгу добавил, что также Запад отправлял в зону конфликта наёмников и военных советников. Таким образом был привлечён боевой потенциал и возможности почти всех стран НАТО, подчеркнул министр.

По словам Шойгу, вооружение, которое Запад начал передавать Киеву после начала СВО, попадает на чёрный рынок, а впоследствии оказывается в руках террористов. Военная помощь Украине только затягивает конфликт и в итоге негативно сказывается на безопасности в Европе и мире.