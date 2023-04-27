"Даже не скрывают!": Захарову потрясло признание США о роли в контрнаступлении ВСУ

"Западники открыто заявляют, что они сделают всё возможное, чтобы анонсированное в ближайшее время контрнаступление ВСУ было успешным. То есть представляете, даже не скрывают, что именно они стоят за всем этим самым военным планированием, не просто тактическим наведением, о чём мы говорили неоднократно, теперь уже и в стратегическом плане выстраивают всю там диспозицию", — объяснила она.