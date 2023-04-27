"Даже не скрывают!": Захарову потрясло признание США о роли в контрнаступлении ВСУ
Захарова возмутилась, что Запад признаёт участие в планировании контрнаступления ВСУ
Мария Захарова. Обложка © Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Service
Западные страны уже открыто говорят, что помогают Украине совершить успешное контрнаступление против российских войск. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Западники открыто заявляют, что они сделают всё возможное, чтобы анонсированное в ближайшее время контрнаступление ВСУ было успешным. То есть представляете, даже не скрывают, что именно они стоят за всем этим самым военным планированием, не просто тактическим наведением, о чём мы говорили неоднократно, теперь уже и в стратегическом плане выстраивают всю там диспозицию", — объяснила она.
Ранее в США объявили дату и раскрыли детали обещанного контрнаступления Украины. В частности, Киев при поддержке западных партнёров готовит 12 бригад военных, чтобы начать операцию в мае. НАТО активно снабжает и обучает эти подразделения.