Шойгу прибыл в Индию на совещание министров обороны стран ШОС
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Нью-Дели для участия в совещании со своими коллегами из других стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности, дальнейшего укрепления сотрудничества в области обороны и безопасности", — говорится в опубликованном сообщении.
Лайф писал, что Сергей Шойгу проверил дежурство полка Ракетных войск стратегического назначения, на вооружении которого стоят "Ярсы". В частности, ему продемонстрировали боевые возможности шахтной пусковой установки.