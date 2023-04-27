Шойгу прибыл в Индию на совещание министров обороны стран ШОС

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Нью-Дели для участия в совещании со своими коллегами из других стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности, дальнейшего укрепления сотрудничества в области обороны и безопасности", — говорится в опубликованном сообщении.