КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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27 апреля, 17:42

Шойгу прибыл в Индию на совещание министров обороны стран ШОС

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Нью-Дели для участия в совещании со своими коллегами из других стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности, дальнейшего укрепления сотрудничества в области обороны и безопасности", говорится в опубликованном сообщении.

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Лайф писал, что Сергей Шойгу проверил дежурство полка Ракетных войск стратегического назначения, на вооружении которого стоят "Ярсы". В частности, ему продемонстрировали боевые возможности шахтной пусковой установки.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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