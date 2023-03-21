Путин поддержал создание спортивной ассоциации в ШОС

Президент РФ Владимир Путин поддержал развитие спортивной ассоциации в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом он заявил в ходе переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином в расширенном составе.

"Поддерживаем работу по созданию соответствующей спортивной ассоциации в рамках Шанхайской организации сотрудничества", — сказал глава государства РФ.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что в рамках происходящих сейчас перекрёстных Годов физкультуры и спорта проведено свыше 100 мероприятий. Особенно значимы двусторонние спортивные связи в нынешних сложных условиях, когда олимпийское движение становится более политизированным. В рамках этих обстоятельств, подчеркнул Путин, Запад также пытается использовать спорт в неблаговидных целях в качестве инструмента давления.