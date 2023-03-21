Путин: Бизнес РФ в состоянии удовлетворить растущий спрос Китая на энергоносители
Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос со стороны экономики Китая в энергоносителях. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином в расширенном составе.
"Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос со стороны китайской экономики в энергоносителях как в рамках текущих проектов, так и тех, что сейчас находятся в процессе согласования", — сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что энергетическое взаимодействие России и Китая расширяется. И сейчас Москва является стратегическим поставщиком в КНР, в том числе нефти и природного газа.
Ранее Путин заявил, что товарооборот РФ и Китая в 2022 году достиг рекорда, несмотря на санкционное давление и пандемию коронавируса, и страны планируют увеличить этот показатель в текущем году.
LIFE / Павел Баранов