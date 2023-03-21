Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 марта, 14:44

Путин: Бизнес РФ в состоянии удовлетворить растущий спрос Китая на энергоносители

Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос со стороны экономики Китая в энергоносителях. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином в расширенном составе.

"Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос со стороны китайской экономики в энергоносителях как в рамках текущих проектов, так и тех, что сейчас находятся в процессе согласования", — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что энергетическое взаимодействие России и Китая расширяется. И сейчас Москва является стратегическим поставщиком в КНР, в том числе нефти и природного газа.

Ушаков: Путин не планирует встречаться с Байденом после переговоров с Си Цзиньпином

Ушаков: Путин не планирует встречаться с Байденом после переговоров с Си Цзиньпином

Ранее Путин заявил, что товарооборот РФ и Китая в 2022 году достиг рекорда, несмотря на санкционное давление и пандемию коронавируса, и страны планируют увеличить этот показатель в текущем году.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Китай
  • Мировая экономика
  • Экономика РФ
  • Энергетика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров