Ушаков: Путин не планирует встречаться с Байденом после переговоров с Си Цзиньпином
Президент РФ Владимир Путин не планирует встретиться с лидером США Джо Байденом после переговоров в Москве с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом Лайфу заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
Ушаков рассказал, встретится ли Путин с Байденом в ближайшее время. Видео © LIFE
"Знаю, что такая встреча не планируется", — сказал он.
Ранее Ушаков заявил, что Путин и Си Цзиньпин не обсуждали возможный арест экс-президента США Дональда Трампа.
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