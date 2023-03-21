Ушаков: Путин не планирует встречаться с Байденом после переговоров с Си Цзиньпином

Президент РФ Владимир Путин не планирует встретиться с лидером США Джо Байденом после переговоров в Москве с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом Лайфу заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Ушаков рассказал, встретится ли Путин с Байденом в ближайшее время. Видео © LIFE

"Знаю, что такая встреча не планируется", — сказал он.