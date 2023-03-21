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21 марта, 14:35

Ушаков: Путин не планирует встречаться с Байденом после переговоров с Си Цзиньпином

Президент РФ Владимир Путин не планирует встретиться с лидером США Джо Байденом после переговоров в Москве с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом Лайфу заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Ушаков рассказал, встретится ли Путин с Байденом в ближайшее время. Видео © LIFE

"Знаю, что такая встреча не планируется", — сказал он.

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Ранее Ушаков заявил, что Путин и Си Цзиньпин не обсуждали возможный арест экс-президента США Дональда Трампа.

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LIFE

Светлана Оперук
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