Си Цзиньпин пригласил Путина посетить в этом году Китай

Председатель КНР Си Цзиньпин, находящийся с государственным визитом в России, пригласил президента Владимира Путина посетить в этом году Китай. Также приглашение получил и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Я вчера пригласил президента Путина в удобное для него время в этом году посетить Китай с визитом, поскольку в этом году в Китае состоится третий международный форум в рамках "Одного пояса — одного пути". В предыдущих двух форумах президент Путин принял участие", — заявил Си Цзиньпин в ходе встречи с Мишустиным в Доме правительства.