Си Цзиньпин пригласил Путина посетить в этом году Китай
Председатель КНР Си Цзиньпин, находящийся с государственным визитом в России, пригласил президента Владимира Путина посетить в этом году Китай. Также приглашение получил и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Я вчера пригласил президента Путина в удобное для него время в этом году посетить Китай с визитом, поскольку в этом году в Китае состоится третий международный форум в рамках "Одного пояса — одного пути". В предыдущих двух форумах президент Путин принял участие", — заявил Си Цзиньпин в ходе встречи с Мишустиным в Доме правительства.
Также китайский лидер пригласил в КНР и российского премьера, Михаил Мишустин приглашение принял.
Напомним, Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом накануне, 20 марта. В тот же день глава КНР провёл неформальные переговоры с Владимиром Путиным. Сначала состоялся разговор тет-а-тет, а затем лидеры продолжили общение за ужином, в меню которого вошли уха из стерляди с расстегаем, блинчики с перепёлкой и грибами и ряд других блюд. В общей сложности Путин и Си Цзиньпин беседовали почти четыре с половиной часа. По мнению председателя КНР, его поездка в Москву придаст новый импульс развитию отношений двух стран.