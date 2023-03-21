Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 марта, 08:38

Си Цзиньпин пригласил Путина посетить в этом году Китай

Председатель КНР Си Цзиньпин, находящийся с государственным визитом в России, пригласил президента Владимира Путина посетить в этом году Китай. Также приглашение получил и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Я вчера пригласил президента Путина в удобное для него время в этом году посетить Китай с визитом, поскольку в этом году в Китае состоится третий международный форум в рамках "Одного пояса — одного пути". В предыдущих двух форумах президент Путин принял участие",  заявил Си Цзиньпин в ходе встречи с Мишустиным в Доме правительства.

Также китайский лидер пригласил в КНР и российского премьера, Михаил Мишустин приглашение принял.

Си Цзиньпин назвал Путина дорогим другом во время встречи в Кремле

Си Цзиньпин назвал Путина дорогим другом во время встречи в Кремле

Напомним, Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом накануне, 20 марта. В тот же день глава КНР провёл неформальные переговоры с Владимиром Путиным. Сначала состоялся разговор тет-а-тет, а затем лидеры продолжили общение за ужином, в меню которого вошли уха из стерляди с расстегаем, блинчики с перепёлкой и грибами и ряд других блюд. В общей сложности Путин и Си Цзиньпин беседовали почти четыре с половиной часа. По мнению председателя КНР, его поездка в Москву придаст новый импульс развитию отношений двух стран.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Си Цзиньпин
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров