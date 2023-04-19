Шойгу проверил дежурство полка РВСН, перевооружённого на "Ярсы"
Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал, как несёт дежурство полк Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), перевооружённый новыми ракетными комплексами "Ярс". Как сообщили в военном ведомстве, для этого генерал армии совершил командировку в Калужскую область.
Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев доложил министру о ходе перевооружения и создании современной инфраструктуры для качественной организации боевого дежурства и комфортного размещения военнослужащих. Кроме того, Шойгу показали работу дистанционно-управляемого боевого модуля системы защиты нового поколения.
"Главе российского оборонного ведомства продемонстрировали боевые возможности шахтной пусковой установки и работу дистанционно-управляемого боевого модуля системы защиты нового поколения, которая способна надёжно обеспечить безопасность охраняемых объектов", — сообщили в Минобороны.
Напомним, что в конце марта в России проходили командно-штабные учения Ракетных войск стратегического назначения с комплексами "Ярс". Всего для участия в манёврах было привлечено более трёх тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.
ТАСС / Вадим Савицкий