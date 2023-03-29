Минобороны заявило о начале командно-штабных учений РВСН с комплексами "Ярс"

В России начались командно-штабные учения Ракетных войск стратегического назначения с комплексами "Ярс". Об этом проинформировали в пресс-службе Минобороны.

Всего для участия в учениях привлечено более трёх тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.

В России начались командно-штабные учения РВСН с комплексами "Ярс". Видео © t.me / Минобороны России

"В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2023 год комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с Новосибирским ракетным соединением, оснащённым ПГРК (подвижными грунтовыми ракетными комплексами. — Прим. Лайфа) "Ярс", — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что комиссия Командования РВСН проверит слаженность действий военнослужащих при выполнении задач. В ходе учений "Ярсы" проведут манёвры в трёх регионах России. Кроме того, ракетчики во взаимодействии с соединениями Центрального военного округа и ВКС отработают маскировку ракетных комплексов и противодействие современным средствам воздушной разведки, например беспилотникам.