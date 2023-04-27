Запад воюет на Украине ради уничтожения России, заявил сербский доброволец

Запад проводит боевые действия на Украине, чтобы уничтожить Россию. Об этом заявил сербский доброволец Деян Берич.

"Это не война Украины и России — это война Запада на уничтожение России", — приводит его слова РИА "Новости".

Берич увидел схожесть между событиями, которые происходят на Украине, и развалом Югославии. По словам серба, капиталистический Запад не мог позволить, чтобы такое качественное социалистическое демократическое государство, как Югославия, жило "очень хорошо".

"А Россию, конечно, должны развалить, потому что нужны ресурсы. Запад не может жить без колонизации никак", — сказал доброволец.

Он напомнил, как сербы защищали себя, когда в Хорватии начали делать героев из тех, кто во Вторую мировую войну совершал "страшные преступления" против них. Берич отметил, что и русские встали на защиту своего народа, когда то же самое произошло на Украине с "поддержкой бандеровцев".

"Общие выходы есть. Надо победить. Победить любой ценой. Потому что если проиграют, то России просто не будет", — подчеркнул серб.