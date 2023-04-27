КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

27 апреля, 05:28

Запад воюет на Украине ради уничтожения России, заявил сербский доброволец

Сербский доброволец Берич: Запад воюет на Украине, чтобы уничтожить Россию

Запад проводит боевые действия на Украине, чтобы уничтожить Россию. Об этом заявил сербский доброволец Деян Берич.

"Это не война Украины и России — это война Запада на уничтожение России", — приводит его слова РИА "Новости".

Берич увидел схожесть между событиями, которые происходят на Украине, и развалом Югославии. По словам серба, капиталистический Запад не мог позволить, чтобы такое качественное социалистическое демократическое государство, как Югославия, жило "очень хорошо".

В США рассказали, при каком условии Украина рискует лишиться поддержки Запада

В США рассказали, при каком условии Украина рискует лишиться поддержки Запада

"А Россию, конечно, должны развалить, потому что нужны ресурсы. Запад не может жить без колонизации никак", — сказал доброволец.

Он напомнил, как сербы защищали себя, когда в Хорватии начали делать героев из тех, кто во Вторую мировую войну совершал "страшные преступления" против них. Берич отметил, что и русские встали на защиту своего народа, когда то же самое произошло на Украине с "поддержкой бандеровцев".

"Общие выходы есть. Надо победить. Победить любой ценой. Потому что если проиграют, то России просто не будет", — подчеркнул серб.

Заявления Запада о снижении помощи Киеву назвали "пугалками" ради успеха ВСУ в наступлении

Заявления Запада о снижении помощи Киеву назвали "пугалками" ради успеха ВСУ в наступлении

Ранее Лайф писал, что на Западе решили втянуть Россию в новый конфликт с Грузией, чтобы ослабить Москву на фоне противостояния с Украиной. Как отметил экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, Киев явно уступает, поэтому Америка хочет, чтобы грузины пожертвовали своей страной ради помощи украинцам.

Обложка ©

ТАСС / AP / Kin Cheung

Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров