Экс-главу Верховного суда Украины арестовали на два месяца по делу о взятке
Экс-главу Верховного суда Украины Князева арестовали на два месяца по делу о взятке
Высший антикоррупционный суд Украины принял решение арестовать на 60 дней экс-главу Верховного суда страны Всеволода Князева, которого обвиняют в получении взятки в размере 2,7 млн долларов. Трансляция заседания велась на YouTube-канале украинского издания "Общественное".
"Срок содержания под стражей — 60 дней, исчислять от времени его фактического задержания до 14 июля 2023 года. Одновременно назначить подозреваемому альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 107 миллионов 360 тысяч гривен", — огласил судья.
Также известно, что защита Князева намерена обжаловать меру пресечения.
О задержании председателя Верховного суда Всеволода Князева стало известно 15 мая. После этого судьи высказали ему недоверие и поддержали досрочное прекращение его полномочий.