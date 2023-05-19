Экс-главу Верховного суда Украины арестовали на два месяца по делу о взятке

Высший антикоррупционный суд Украины принял решение арестовать на 60 дней экс-главу Верховного суда страны Всеволода Князева, которого обвиняют в получении взятки в размере 2,7 млн долларов. Трансляция заседания велась на YouTube-канале украинского издания "Общественное".

"Срок содержания под стражей — 60 дней, исчислять от времени его фактического задержания до 14 июля 2023 года. Одновременно назначить подозреваемому альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 107 миллионов 360 тысяч гривен", — огласил судья.

Также известно, что защита Князева намерена обжаловать меру пресечения.