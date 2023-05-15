Главу Верховного суда Украины задержали за взятку в 2,7 млн долларов

Глава Верховного суда Украины Всеволод Князев задержан по подозрению в получении взятки в размере 2,7 млн долларов. Об этом пишет телеграм-канал "Страна.ua" со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Деньги ему, по данным источников канала, передал банкир и бывший депутат Верховной рады Константин Жеваго. В ведомстве заявили, что вскрыли целую схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного суда. Сейчас обыски проходят у 18 судей Верховного суда.

Деньги, якобы найденные у главы Верховного суда Украины. Фото © T.me / НАБУ

Подробности дела пока не раскрываются.