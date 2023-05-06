На Украине заочно обвинили всех российских сенаторов

Всем членам Совета Федерации РФ, поддержавшим присоединение новых территорий, СБУ заочно предъявила обвинение. Об этом сообщили в телеграм-канале спецслужбы.

"СБУ сообщила о подозрении всем российским сенаторам, поддержавшим присоединение к РФ временно оккупированных регионов Украины", — сказано в сообщении.

Голосование по ратификации договоров с новыми регионами о принятии их в состав России СБУ расценивает как посягательство на территориальную целостность Украины.