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6 мая, 08:41

На Украине заочно обвинили всех российских сенаторов

СБУ предъявила заочные обвинения всем членам Совета Федерации РФ

Всем членам Совета Федерации РФ, поддержавшим присоединение новых территорий, СБУ заочно предъявила обвинение. Об этом сообщили в телеграм-канале спецслужбы.

"СБУ сообщила о подозрении всем российским сенаторам, поддержавшим присоединение к РФ временно оккупированных регионов Украины", — сказано в сообщении.

Голосование по ратификации договоров с новыми регионами о принятии их в состав России СБУ расценивает как посягательство на территориальную целостность Украины.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что власти России будут делать всё, чтобы в новых регионах страны жизнь возвращалась в нормальное русло.

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Wikipedia / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Илья Суриков
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