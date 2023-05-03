Рогов назвал адреса офиса Зеленского, СБУ и ГУР, призвав нанести по ним ответный удар

В ответ на ночную атаку беспилотников по Кремлю нужно нанести удары по Офису президента Украины, СБУ и ГУР в Киеве. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и назвал адреса.

"Пора нанести сокрушительные ответные удары по трём адресам в Киеве. Это улица Банковая, 11, где находится администрация президента Украины; улица Владимирская, 33, офис СБУ и улица Электриков, 33, офис Главного управления разведки Минобороны", — приводит его слова РИА "Новости".

Рогов отметил, что такой шаг Москвы станет сигналом для подчинённых киевского режима, которые наконец поймут, что Россия берётся за дело со всей серьёзностью и больше не станет ни с кем церемониться.

"Как только в Киеве увидят развалины, там осознают, что для них это всё более чем чревато и закончится очень печально. Развалины зданий Офиса президента Украины, СБУ и ГУР важны с точки зрения символизма и понимания, что Россия возьмётся за наказание негодяев серьёзно", — подчеркнул он.