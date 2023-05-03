Рогов назвал адреса офиса Зеленского, СБУ и ГУР, призвав нанести по ним ответный удар
Рогов призвал ударить по офису Зеленского, СБУ и ГУР в ответ на атаку по Кремлю
В ответ на ночную атаку беспилотников по Кремлю нужно нанести удары по Офису президента Украины, СБУ и ГУР в Киеве. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и назвал адреса.
"Пора нанести сокрушительные ответные удары по трём адресам в Киеве. Это улица Банковая, 11, где находится администрация президента Украины; улица Владимирская, 33, офис СБУ и улица Электриков, 33, офис Главного управления разведки Минобороны", — приводит его слова РИА "Новости".
Рогов отметил, что такой шаг Москвы станет сигналом для подчинённых киевского режима, которые наконец поймут, что Россия берётся за дело со всей серьёзностью и больше не станет ни с кем церемониться.
"Как только в Киеве увидят развалины, там осознают, что для них это всё более чем чревато и закончится очень печально. Развалины зданий Офиса президента Украины, СБУ и ГУР важны с точки зрения символизма и понимания, что Россия возьмётся за наказание негодяев серьёзно", — подчеркнул он.
По мнению Рогова, только неотвратимость наказания сможет остановить украинскую сторону от новых терактов.
Как писал Лайф, в Кремле ранее подтвердили информацию об атаке беспилотников по резиденции Владимира Путина в центре Москвы. Благодаря действиям спецслужб было устранено два дрона. Президент не пострадал. Москва расценивает атаку как покушение на главу государства. В Госдуме уже призвали дать "адекватный ответ" Киеву.
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