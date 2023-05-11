СБУ предъявила обвинения в госизмене Олегу Царёву и ещё двум экс-депутатам Рады
Олег Царёв. Обложка © ТАСС / Станислав Тихомиров
Служба безопасности Украины обвинила в государственной измене трёх экс-депутатов от Партии регионов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Служба безопасности собрала новые доказательства вины бывших народных депутатов Олега Царёва, Дмитрия Святаша и Игоря Маркова, способствовавших ведению агрессивной войны против Украины", — говорится в телеграм-канале украинского ведомства.
По данным спецслужбы, Царёв якобы сотрудничал с Минобороны РФ и передавал информацию о последствиях воздушных ударов Российской армии по территории Украины, в том числе о результатах ракетных обстрелов Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Святаш с начала спецоперации выступал за Россию и передавал данные о вооружениях, времени и направлении движения подразделений ВСУ. Марков также высказывался в поддержку Москвы. Как уточнили в СБУ, все трое сейчас находятся на территории РФ.
Ранее Лайф рассказывал, что СБУ заочно обвинила всех членов Совета Федерации РФ, которые поддержали присоединение новых территорий. Украинское ведомство расценивает этот шаг как посягательство на территориальную целостность страны.