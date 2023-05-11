СБУ предъявила обвинения в госизмене Олегу Царёву и ещё двум экс-депутатам Рады

По данным спецслужбы, Царёв якобы сотрудничал с Минобороны РФ и передавал информацию о последствиях воздушных ударов Российской армии по территории Украины, в том числе о результатах ракетных обстрелов Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Святаш с начала спецоперации выступал за Россию и передавал данные о вооружениях, времени и направлении движения подразделений ВСУ. Марков также высказывался в поддержку Москвы. Как уточнили в СБУ, все трое сейчас находятся на территории РФ.