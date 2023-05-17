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16 мая, 23:43

Главе Верховного суда Украины сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды

Главе Верховного суда Украины Князеву сообщили о подозрении в коррупции

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила главе Верховного суда страны Всеволоду Князеву о подозрении в получении неправомерной выгоды. Об этом сказано в сообщении ведомства.

"16 мая 2023 года руководитель САП лично сообщил о подозрении председателю Верховного суда и адвокату, которых обличили в получении 2,7 млн долларов неправомерной выгоды", — говорится в записи в телеграм-канале.

Решается вопрос об обращении в Высший совет правосудия и Высший антикоррупционный суд по данному делу.

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О задержании председателя Верховного суда Всеволода Князева стало известно накануне. После этого судьи высказали ему недоверие и поддержали досрочное прекращение его полномочий.

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court.gov.ua

Артур Лапсаков
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