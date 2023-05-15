Украинского олигарха Фирташа заподозрили в коррупции на 37 млрд рублей
УНИАН: СБУ и БЭБ вручили подозрение украинскому олигарху Дмитрию Фирташу
Дмитрий Фирташ. Обложка © ТАСС / AP / Ronald Zak
Украинский олигарх Дмитрий Фирташ получил подозрение в совершении преступления от Службы безопасности (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) страны. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в силовых структурах.
По его данным, СБУ и БЭБ утром в понедельник вручили подозрения Фирташу и восьми топ-менеджерам его компаний. Обыски проходят у руководителей фирм олигарха (РГК, "ЙЭ-энергия") и областных газораспределительных организаций. Утверждается, что правоохранители разоблачили схему, по которой подконтрольные Фирташу структуры покупали топливо у его же компании, но на самом деле получали 30% от объёмов.
Источник в СБУ сообщает, что искусственный дефицит покрывался за счёт государственного газа, а деньги оседали в карманах Фирташа. По предварительным данным, за семь лет такая схема нанесла ущерб украинскому бюджету на 18 млрд гривен (более 37,5 млрд рублей).
Это далеко не первые обыски в офисах компаний Фирташа. Так, в январе Лайф сообщал, что полиция Украины проводила следственные действия в компаниях "Харьковгаз" и "Днепрогаз", принадлежащих олигарху. А в 2021 году СНБО Украины ввёл против Фирташа санкции за якобы его причастность к поставкам титана на российские военные предприятия.