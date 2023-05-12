Зеленский ввёл санкции против связанных с Ахметовым компаний
Зеленский ввёл санкции против связанных с "Запорожсталью" лиц и компаний
Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против 13 физических и 28 юридических лиц, связанных с металлургическим комбинатом украинского олигарха Рината Ахметова "Запорожсталь". Кроме того, он отметил, что запускается процедура "конфискации российской доли" в предприятии.
"Своим указом наложил ограничительные меры на 41 субъект — 13 физических и 28 юридических лиц, с помощью которых Россия сохраняла контроль над предприятием ("Запорожсталь". — Прим. Лайфа)", — написал Зеленский в телеграм-канале.
Нужно отметить, что ПАО "Запорожсталь" — это одно из ведущих предприятий металлургической отрасли в Европе.
Ранее Лайф сообщал, что Зеленский ввёл санкции против ЦИК и российских партий. В перечне, в частности, фигурируют КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", "Новые люди".
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