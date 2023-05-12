Регион

Уведомления отключены

12 мая, 15:24

Зеленский ввёл санкции против связанных с Ахметовым компаний

Зеленский ввёл санкции против связанных с "Запорожсталью" лиц и компаний

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против 13 физических и 28 юридических лиц, связанных с металлургическим комбинатом украинского олигарха Рината Ахметова "Запорожсталь". Кроме того, он отметил, что запускается процедура "конфискации российской доли" в предприятии.

"Своим указом наложил ограничительные меры на 41 субъект — 13 физических и 28 юридических лиц, с помощью которых Россия сохраняла контроль над предприятием ("Запорожсталь". — Прим. Лайфа)", — написал Зеленский в телеграм-канале.

Нужно отметить, что ПАО "Запорожсталь" — это одно из ведущих предприятий металлургической отрасли в Европе.

Богатейший украинский олигарх хочет судиться с Россией из-за потерянных активов в Донбассе

Богатейший украинский олигарх хочет судиться с Россией из-за потерянных активов в Донбассе

Ранее Лайф сообщал, что Зеленский ввёл санкции против ЦИК и российских партий. В перечне, в частности, фигурируют КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", "Новые люди".

Обложка ©

Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров