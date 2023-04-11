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11 апреля, 12:21

Богатейший украинский олигарх хочет судиться с Россией из-за потерянных активов в Донбассе

Ахметов решил подать иск против России о компенсации ущерба за активы в Донбассе

<p>Украинский олигарх Ринат Ахметов. Фото © Getty Images / Bernd von Jutrczenka</p>

Украинский олигарх Ринат Ахметов. Фото © Getty Images / Bernd von Jutrczenka

Украинский олигарх Ринат Ахметов, который считается самым богатым человеком Незалежной, начинает арбитражный процесс против России, в ходе которого собирается взыскать компенсацию за потерянные в ДНР и ЛНР активы. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба инвестиционной группы SKM, принадлежащей Ахметову.

"Ахметов как инвестор потребует от России компенсации всех убытков, причинённых ему в результате вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций", — заявили там.

Так, речь идёт якобы о десятках предприятий добывающего, металлургического и энергетического секторов, а также недвижимости, учебно-тренировочной базе "Кирша" и стадионе "Донбасс-арена", на постройку которого было было затрачено более 400 миллионов долларов. Также в списке присутствуют Енакиевский металлургический завод, "ДТЭК Ровенькиантрацит" и "ДТЭК Свердловантрацит".

Ахметов заявил, что речь идёт об ущербе, причинённом с 2014 года. В какую именно инстанцию он обратится, неизвестно.

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Напомним, в феврале глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вся собственность Рината Ахметова в республике была национализирована. По его словам, "все соответствующие решения уже приняты".

Матвей Константинов
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