В Крыму призвали новые регионы побыстрее национализировать украинские активы

Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил национализацию части принадлежащих украинцам объектов в новых регионах России по аналогии с тем, как это уже было сделано на полуострове. Об этом он заявил в беседе с журналистами во вторник.

"Там другого пути просто нет. Собственники могли побросать и сбежать на Украину, особенно если они занимали радикальную позицию к России и русскоговорящим", — приводит слова Аксёнова РИА "Новости".