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14 марта, 09:29

В Крыму призвали новые регионы побыстрее национализировать украинские активы

Глава Крыма Аксёнов выступил за национализацию объектов в новых регионах России

Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил национализацию части принадлежащих украинцам объектов в новых регионах России по аналогии с тем, как это уже было сделано на полуострове. Об этом он заявил в беседе с журналистами во вторник.

"Там другого пути просто нет. Собственники могли побросать и сбежать на Украину, особенно если они занимали радикальную позицию к России и русскоговорящим", приводит слова Аксёнова РИА "Новости".

Глава Крыма убеждён, что секрет успеха кроется в скорости принятия решений. По его мнению, у местных органов власти должны быть максимальные полномочия для проведения национализации, потому что, если процесс будет проходить в рамках федерального законодательства, "на это уйдут не годы, а десятки лет".

В Крыму под национализацию попало около 700 объектов украинских олигархов и политиков

В Крыму под национализацию попало около 700 объектов украинских олигархов и политиков

Напомним, в Крыму в ноябре прошлого года национализировали имущество украинских олигархов. В списке насчитывается более 130 объектов. Также известно, что будут изъяты активы олигархов Игоря Коломойского, Рината Ахметова и экс-премьера Незалежной Арсения Яценюка.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Марина Калегина
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