В Крыму под национализацию попало около 700 объектов украинских олигархов и политиков

Около 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов попали под национализацию в Крыму. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

"За весь период работы антитеррористической комиссии в Крыму мы национализировали порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества. Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершённого строительства, склады и многое другое", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Парламентарий добавил, что у олигархов, зарабатывающих в Крыму деньги и направляющих их против российских солдат, нет принципов и совести. По словам Константинова, национализированное имущество выставят на торги после завершения процедуры оценки. Конкретные сроки для этого пока не установлены.