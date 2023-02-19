В Крыму под национализацию попало около 700 объектов украинских олигархов и политиков
Около 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов попали под национализацию в Крыму. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
"За весь период работы антитеррористической комиссии в Крыму мы национализировали порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества. Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершённого строительства, склады и многое другое", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Парламентарий добавил, что у олигархов, зарабатывающих в Крыму деньги и направляющих их против российских солдат, нет принципов и совести. По словам Константинова, национализированное имущество выставят на торги после завершения процедуры оценки. Конкретные сроки для этого пока не установлены.
"Как только эту работу завершат, мы передадим имущество заинтересованным собственникам, которые будут заниматься им и развивать на благо нашей страны и нашего народа", — сказал глава крымского парламента.
Напомним, в Крыму в ноябре прошлого года национализировали имущество украинских олигархов. В списке насчитывается более 130 объектов. Также известно, что будут изъяты активы олигархов Игоря Коломойского, Рината Ахметова и экс-премьера Незалежной Арсения Яценюка.
ТАСС / Сергей Мальгавко