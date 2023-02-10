Предприятия украинских олигархов в Донбассе перешли в собственность России
Глава ДНР Пушилин: Украинскому олигарху Ахметову в Донбассе уже ничего не принадлежит
Предприятия украинских олигархов, в том числе Рината Ахметова, в Донбассе перешли в собственность России. Об этом сообщил на встрече с журналистами в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.
Он отметил, что есть утверждённая Правительством РФ процедура по передаче бывших украинских активов в доверительное управление. Эти процессы в регионе уже запущены, подчеркнул Пушилин.
"Ничего Ринату Ахметову в Донбассе уже не принадлежит. Всё это собственность государства. Все соответствующие решения уже приняты", — заверил он.
Ранее в ходе пресс-конференции 10 февраля глава ДНР назвал самые горячие точки Донбасса. По его словам, четыре района Донецка практически всегда под обстрелами, также ВСУ наносят удары по Макеевке, Ясиноватой, Горловке. Кроме того, Пушилин заявил, что Донбасс не видит своего будущего без России и главная победа у него ещё впереди, а также выразил мнение, что завершить противостояние НАТО и России позволила бы новая конференция по современному мироустройству наподобие Ялтинской в 1945 году.
ТАСС / Валентин Спринчак