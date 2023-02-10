Предприятия украинских олигархов в Донбассе перешли в собственность России

Предприятия украинских олигархов, в том числе Рината Ахметова, в Донбассе перешли в собственность России. Об этом сообщил на встрече с журналистами в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что есть утверждённая Правительством РФ процедура по передаче бывших украинских активов в доверительное управление. Эти процессы в регионе уже запущены, подчеркнул Пушилин.