Пушилин предсказал, чем закончится противостояние России и НАТО

Завершить противостояние НАТО и России позволила бы новая конференция по современному мироустройству наподобие Ялтинской в 1945 году. Такое мнение озвучил на встрече с журналистами в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.

Он напомнил, что Иосиф Сталин видел целью Ялтинской конференции установление мира на 50 лет, но он продержался даже дольше.

"Сейчас нужно создать такие предпосылки изначально для такой конференции. Где она будет — в Донецке ли, в Севастополе, к примеру… По-другому я не вижу, как эту ситуацию откатить назад. Градус слишком высок для того, чтобы это закончилось само собой", — сказал Пушилин.