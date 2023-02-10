Пушилин предсказал, чем закончится противостояние России и НАТО
Глава ДНР Пушилин: Противостоянию России и НАТО положила бы конец новая конференция наподобие Ялтинской
Завершить противостояние НАТО и России позволила бы новая конференция по современному мироустройству наподобие Ялтинской в 1945 году. Такое мнение озвучил на встрече с журналистами в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.
Он напомнил, что Иосиф Сталин видел целью Ялтинской конференции установление мира на 50 лет, но он продержался даже дольше.
"Сейчас нужно создать такие предпосылки изначально для такой конференции. Где она будет — в Донецке ли, в Севастополе, к примеру… По-другому я не вижу, как эту ситуацию откатить назад. Градус слишком высок для того, чтобы это закончилось само собой", — сказал Пушилин.
Ранее в ходе пресс-конференции 10 февраля глава ДНР назвал самые "горячие" точки Донбасса. По его словам, четыре района Донецка практически всегда под обстрелами, также ВСУ наносят удары по Макеевке, Ясиноватой, Горловке. Кроме того, Пушилин заявил, что Донбасс не видит своего будущего без России и главная победа у него ещё впереди.
ТАСС / Эрик Романенко