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Опубликовано 10 февраля 2023, 13:28
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Пушилин: Будущее Донбасса — только с Россией

Донбасс не видит своего будущего без России и главная победа у него ещё впереди. Об этом заявил на встрече с журналистами в пятницу и.о. главы ДНР Денис Пушилин.

Он напомнил, что европейские политики, в том числе Ангела Меркель и Франсуа Олланд, уже сбросили маски по поводу Минских соглашений.

"Будущее Донбасса только с Россией. Станет ли Донбасс частью России — мы в это верили, и всё случилось, как мы мечтали и хотели. Для нас это лучшая страна — Россия. Сейчас мы переживаем непростой период, самая главная победа у нас впереди", отметил Пушилин.

Пушилин назвал самые "горячие" точки в ДНР
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Ранее Пушилин предположил, что относительно президента Украины Владимира Зеленского на Западе уже может быть принято какое-то решение. Так он прокомментировал слова экс-премьера Израиля Нафтали Беннета, который заявил о срыве странами ЕС переговоров между РФ и Украиной в начале СВО.

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ТАСС / Эрик Романенко

Марина Калегина
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