Пушилин: Будущее Донбасса — только с Россией

Донбасс не видит своего будущего без России и главная победа у него ещё впереди. Об этом заявил на встрече с журналистами в пятницу и.о. главы ДНР Денис Пушилин.

Он напомнил, что европейские политики, в том числе Ангела Меркель и Франсуа Олланд, уже сбросили маски по поводу Минских соглашений.

"Будущее Донбасса только с Россией. Станет ли Донбасс частью России — мы в это верили, и всё случилось, как мы мечтали и хотели. Для нас это лучшая страна — Россия. Сейчас мы переживаем непростой период, самая главная победа у нас впереди", — отметил Пушилин.