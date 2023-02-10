Пушилин назвал самые "горячие" точки в ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал ситуацию на линии соприкосновения стабильно напряжённой. По его словам, четыре района Донецка практически всегда под обстрелами, также ВСУ наносят удары по Макеевке, Ясиноватой, Горловке.

"Противник, где может нанести вред гражданской и критической инфраструктуре, это делает... Угледар — одно из самых горячих направлений. Противник продолжает перебрасывать резервы в больших количествах. Противник понимает, как будут дальше развиваться события. Минирует многоэтажки, новые линии пытается обустроить за пределами Угледара", — рассказал Пушилин в беседе с журналистами.

В Марьинке, по его словам, ВС РФ ожесточённо выбивают противника, а ВСУ не считаются с потерями. Также жёсткие бои идут на Соледарском направлении. На Горловском направлении идёт обмен обстрелами.