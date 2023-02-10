Под Бахмутом уничтожен командный пункт бригады ВСУ "Холодний Яр"
Войска России поразили пункт управления 93-й мехбригады ВСУ в районе Артёмовска
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области.
В ходе брифинга он рассказал, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Российской армии за сутки удалось поразить 89 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, живую силу и военную технику в 122 районах. В частности, уничтожен командный пункт бригады "Холодний Яр" близ Артёмовска (Бахмута).
"В районе населённого пункта Артёмовск ДНР поражён пункт управления 93-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районе населённого пункта Дружелюбовка Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", — уточнил представитель ведомства.
Также Лайф писал, что российская авиация сбила украинский вертолёт Ми-8 в небе над Запорожской областью. По данным Минобороны РФ, он упал неподалёку от села Терновка.
Getty Images / Diego Herrera / Europa Press