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Опубликовано 10 февраля 2023, 12:10
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Под Бахмутом уничтожен командный пункт бригады ВСУ "Холодний Яр"

Войска России поразили пункт управления 93-й мехбригады ВСУ в районе Артёмовска

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области.

В ходе брифинга он рассказал, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Российской армии за сутки удалось поразить 89 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, живую силу и военную технику в 122 районах. В частности, уничтожен командный пункт бригады "Холодний Яр" близ Артёмовска (Бахмута).

"В районе населённого пункта Артёмовск ДНР поражён пункт управления 93-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районе населённого пункта Дружелюбовка Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", — уточнил представитель ведомства.

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Также Лайф писал, что российская авиация сбила украинский вертолёт Ми-8 в небе над Запорожской областью. По данным Минобороны РФ, он упал неподалёку от села Терновка.

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Getty Images / Diego Herrera / Europa Press

Николь Вербер
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