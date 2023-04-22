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Регион
Опубликовано 22 апреля 2023, 15:47
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Зеленский ввёл санкции против ЦИК и российских партий

Владимир Зеленский ввёл санкции против Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ и российских партий. Соответствующий указ опубликован в субботу на сайте президента Украины.

В перечне фигурируют партии КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", "Новые люди" и ЦИК РФ.

Киев уже не впервые вводит санкции против российских партий и Центризбиркома. Так, в 2018 году Пётр Порошенко, который тогда занимал пост президента Незалежной, подписал указ о введении рестрикций против ЦИК страны и шести политических партий РФ ("Единой России", ЛДПР, КПРФ, "Родины", "Демократической партии России", "Аграрной партии России").

Зеленский ввёл санкции в отношении ряда российских букмекерских контор
Зеленский ввёл санкции в отношении ряда российских букмекерских контор
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ТАСС / Михаил Терещенко

Никита Никонов
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