Зеленский ввёл санкции в отношении ряда российских букмекерских контор

Украинский лидер Владимир Зеленский ввёл в действие указ о санкциях против ряда российских букмекерских контор, а также оператора государственных лотерей "Спортлото".

Всего в перечне 287 юридических лиц из разных стран и 120 человек, в том числе граждане России, Кипра, Великобритании, Польши, Армении, Турции и Нидерландов. Ограничения введены на срок от пяти до 50 лет.