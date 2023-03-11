Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 марта, 23:12

Зеленский ввёл санкции в отношении ряда российских букмекерских контор

Украинский лидер Владимир Зеленский ввёл в действие указ о санкциях против ряда российских букмекерских контор, а также оператора государственных лотерей "Спортлото".

Всего в перечне 287 юридических лиц из разных стран и 120 человек, в том числе граждане России, Кипра, Великобритании, Польши, Армении, Турции и Нидерландов. Ограничения введены на срок от пяти до 50 лет.

Адвокаты указали на ошибки в европейских санкциях против России

Адвокаты указали на ошибки в европейских санкциях против России

А ранее Зеленский ввёл санкции против олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева и ряда российских организаций. Также ограничения введены и в отношении компаний бизнесмена Евгения Пригожина.

Обложка ©

t.me / Zelenskiy / Official

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров