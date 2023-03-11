Зеленский ввёл санкции в отношении ряда российских букмекерских контор
Украинский лидер Владимир Зеленский ввёл в действие указ о санкциях против ряда российских букмекерских контор, а также оператора государственных лотерей "Спортлото".
Всего в перечне 287 юридических лиц из разных стран и 120 человек, в том числе граждане России, Кипра, Великобритании, Польши, Армении, Турции и Нидерландов. Ограничения введены на срок от пяти до 50 лет.
А ранее Зеленский ввёл санкции против олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева и ряда российских организаций. Также ограничения введены и в отношении компаний бизнесмена Евгения Пригожина.
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