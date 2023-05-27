Офис Зеленского опубликовал указ о новых санкциях против россиян

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против 51 гражданина РФ и 220 российских и европейских компаний.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 мая 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — сказано в указе № 307/2023, который опубликован на сайте офиса украинского президента.

Санкции введены на десять лет и будут блокировать активы, полностью прекратят торговые операции, будут предотвращать выведение капиталов за пределы страны, введут запрет на передачу технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности, приведут к остановке выполнения экономических и финансовых обязательств.

В частности, ограничения коснутся российских предприятий ООО "Оборонрегистр", ООО "Инновационные технологии масел", а ещё кипрских компаний Search Location Limited, 2GIS Local Search Limited, чешской Navitel s.r.o., а также компании "Навител Украина".