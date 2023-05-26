Первый российский банк смог вывести замороженные из-за санкций активы
Зампред ЦБ Полякова: Один из значимых банков вывел с баланса замороженные активы
Один из системно значимых российских банков вывел замороженные из-за санкций активы в отдельное юридическое лицо. Об этом рассказала заместитель председателя Центробанка Ольга Полякова на съезде Ассоциации банков России (АБР).
"Что касается выделения заблокированных активов в отдельное юридическое лицо, есть закон и уже есть принятое решение. Один из банков системно значимых уже прошёл эту процедуру. Буквально недавно приняли такое решение, выделили активы, выделили обязательства в отдельное юрлицо", — рассказала Полякова, не упоминая название банка.
Ранее в Британии назвали условие, при котором России вернут замороженные активы. Так, по логике Лондона, Москва должна выплатить Украине компенсацию за причинённый ущерб, только после этого ей якобы отдадут её же деньги.
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