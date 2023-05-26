Первый российский банк смог вывести замороженные из-за санкций активы

Один из системно значимых российских банков вывел замороженные из-за санкций активы в отдельное юридическое лицо. Об этом рассказала заместитель председателя Центробанка Ольга Полякова на съезде Ассоциации банков России (АБР).

"Что касается выделения заблокированных активов в отдельное юридическое лицо, есть закон и уже есть принятое решение. Один из банков системно значимых уже прошёл эту процедуру. Буквально недавно приняли такое решение, выделили активы, выделили обязательства в отдельное юрлицо", — рассказала Полякова, не упоминая название банка.