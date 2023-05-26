В Британии назвали условие, при котором России вернут замороженные активы

По данным издания, большинство политиков Великобритании хотят полностью изъять российские государственные активы и передать их властям Украины как финансовую помощь, когда военный конфликт будет завершён. Однако партнёры Лондона в ЕС допускает возможность разморозить российскую собственность, если Москва согласится на условия, подразумевающие выплату компенсации. Этот вариант обозначается как менее рискованный с юридической точки зрения.