В Британии назвали условие, при котором России вернут замороженные активы
Guardian: Британия вернёт РФ активы, если та выплатит Киеву компенсацию
В Лондоне готовы вернуть России замороженные государственные активы, если Москва выплатит Украине компенсации за причинённый ущерб, передаёт газета Guardian, ссылаясь на британских чиновников.
По данным издания, большинство политиков Великобритании хотят полностью изъять российские государственные активы и передать их властям Украины как финансовую помощь, когда военный конфликт будет завершён. Однако партнёры Лондона в ЕС допускает возможность разморозить российскую собственность, если Москва согласится на условия, подразумевающие выплату компенсации. Этот вариант обозначается как менее рискованный с юридической точки зрения.
Ранее юристы ЕК решили, что замороженные активы Центробанка РФ придётся вернуть России, но произойдёт это после завершения конфликта на Украине.
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