Швейцария назвала сумму хранящихся в стране активов Банка России

В Швейцарии хранится около 7,4 миллиарда швейцарских франков (более 8 миллиардов долларов) активов Центробанка РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

"Общая сумма заявленных резервов и активов российского Центрального банка, хранящихся в Швейцарии, составляет около 7,4 миллиарда швейцарских франков", — сообщает пресс-служба.

Там добавили, что с 25 марта 2022 года находятся под запретом все операции, связанные с управлением активами и резервами ЦБ РФ. Также уточняется, что данные средства не стоит путать с активами физлиц и компаний, которые заморожены в Швейцарии из-за санкций. Объём этих средств составляет 7,5 миллиарда франков (8,4 миллиарда долларов).

В ЕС сейчас обсуждается возможность инвестиций активов Банка России и использования полученных средств для восстановления Украины. В швейцарском правительстве подчеркнули, что внимательно следят за такими дискуссиями.