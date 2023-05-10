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10 мая, 12:36

Швейцария назвала сумму хранящихся в стране активов Банка России

Правительство Швейцарии: В стране хранится более $8 млрд активов ЦБ России

В Швейцарии хранится около 7,4 миллиарда швейцарских франков (более 8 миллиардов долларов) активов Центробанка РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

"Общая сумма заявленных резервов и активов российского Центрального банка, хранящихся в Швейцарии, составляет около 7,4 миллиарда швейцарских франков", — сообщает пресс-служба.

Там добавили, что с 25 марта 2022 года находятся под запретом все операции, связанные с управлением активами и резервами ЦБ РФ. Также уточняется, что данные средства не стоит путать с активами физлиц и компаний, которые заморожены в Швейцарии из-за санкций. Объём этих средств составляет 7,5 миллиарда франков (8,4 миллиарда долларов).

В ЕС сейчас обсуждается возможность инвестиций активов Банка России и использования полученных средств для восстановления Украины. В швейцарском правительстве подчеркнули, что внимательно следят за такими дискуссиями.

Минфин США столкнулся со сложностями в передаче Украине активов ЦБ

Минфин США столкнулся со сложностями в передаче Украине активов ЦБ

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия требует разблокировки активов Центробанка на Западе. Представитель Кремля подчеркнул, что в Москве считают подобные ограничения незаконными.

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LIFE / Александр Шалгин

Никита Никонов
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