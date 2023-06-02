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Опубликовано 2 июня 2023, 14:27
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Кличко после обвинений Зеленского нашёл крайних в деле о киевских бомбоубежищах

Кличко считает, что в закрытии бомбоубежищ виноваты однопартийцы Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко назвал глав районных администраций столицы виновными в том, что бомбоубежища оказались закрыты во время срабатывания воздушной тревоги. Так он ответил на обвинения президента Украины Владимира Зеленского.

"Это абсолютно не оправдание ни для кого. Понятно, что ответственность [за ЧП] общая — всех служб и моя, как мэра города. Но я хочу напомнить, что глав районов столицы назначает президент по представлению правительства", написал Кличко в телеграм-канале.

Он напомнил, что из десяти глав столичных районов девять представляют пропрезидентскую партию "Слуга народа". По его словам, были выделены средства на организацию бомбоубежищ в размере 1,2 миллиарда гривен, что эквивалентно 32,7 миллиона долларов, деньгами как раз распоряжались районные администрации. Кличко считает, что парламент должен наказать виновных.

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Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что мэр Киева Виталий Кличко может понести ответственность за закрытые в столице бомбоубежища во время воздушной тревоги.

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ТАСС / AP / Markus Schreiber

Татьяна Миссуми
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