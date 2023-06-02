Кличко после обвинений Зеленского нашёл крайних в деле о киевских бомбоубежищах

Мэр Киева Виталий Кличко назвал глав районных администраций столицы виновными в том, что бомбоубежища оказались закрыты во время срабатывания воздушной тревоги. Так он ответил на обвинения президента Украины Владимира Зеленского.

"Это абсолютно не оправдание ни для кого. Понятно, что ответственность [за ЧП] общая — всех служб и моя, как мэра города. Но я хочу напомнить, что глав районов столицы назначает президент по представлению правительства", — написал Кличко в телеграм-канале.

Он напомнил, что из десяти глав столичных районов девять представляют пропрезидентскую партию "Слуга народа". По его словам, были выделены средства на организацию бомбоубежищ в размере 1,2 миллиарда гривен, что эквивалентно 32,7 миллиона долларов, деньгами как раз распоряжались районные администрации. Кличко считает, что парламент должен наказать виновных.