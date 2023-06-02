Кличко после обвинений Зеленского нашёл крайних в деле о киевских бомбоубежищах
Кличко считает, что в закрытии бомбоубежищ виноваты однопартийцы Зеленского
Мэр Киева Виталий Кличко назвал глав районных администраций столицы виновными в том, что бомбоубежища оказались закрыты во время срабатывания воздушной тревоги. Так он ответил на обвинения президента Украины Владимира Зеленского.
"Это абсолютно не оправдание ни для кого. Понятно, что ответственность [за ЧП] общая — всех служб и моя, как мэра города. Но я хочу напомнить, что глав районов столицы назначает президент по представлению правительства", — написал Кличко в телеграм-канале.
Он напомнил, что из десяти глав столичных районов девять представляют пропрезидентскую партию "Слуга народа". По его словам, были выделены средства на организацию бомбоубежищ в размере 1,2 миллиарда гривен, что эквивалентно 32,7 миллиона долларов, деньгами как раз распоряжались районные администрации. Кличко считает, что парламент должен наказать виновных.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что мэр Киева Виталий Кличко может понести ответственность за закрытые в столице бомбоубежища во время воздушной тревоги.
ТАСС / AP / Markus Schreiber