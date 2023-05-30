Землетрясение от супероружия: Что так напугало жителей Киева В ночь на понедельник жители Киева были разбужены мощной вибрацией. Мэр столицы Кличко назвал это явление новым супероружием. Что на самом деле это могло быть? 154058 154058 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Jakub Laichter, Vladimir Zapletin

Сейсмическое оружие Запада

Мощное оружие, которое направил Запад Украине, "идущее к линии боевого соприкосновения", потрясло Киев и окрестности. В этот раз ньюсмейкером стал мэр Киева Виталий Кличко, который сообщил украинским СМИ, что причиной странных вибраций, которые ощущали жители столицы Украины ночью, стало необъяснимое оружие. Для этого была запущена утка, что небольшие отголоски землетрясения магнитудой 2,7 в Полтавской области связаны с неким неприродным характером землетрясения. Но позднее стало понятно, что главная пропагандистская структура Украины — Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) — пытается прикрыть информационным шумом результаты ударов Армии РФ по военным объектам.

— Ощущается дефицит тем, украинское информационное военное подразделение ЦИПсО не может придумать больше ничего, что хоть как-то билось бы с потерями ВСУ. Деморализованные население и украинская армия уже не верят в разрекламированную помощь Запада. И вот на сцену выходит Кличко, заявляя о том, что это "едет вооружение", — отмечает политолог Алексей Мартынов.

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото © ТАСС / EPA

К обеду в российских СМИ появились подтверждения о ракетных ударах по военным аэродромам Украины. В Полтавской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях Украины прозвучали взрывы.

— Ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены, — сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как работает пропаганда Украины

Соцсети переполнены сообщениями о якобы введении военного положения в приграничных с Украиной регионах РФ. Однако не стоит поддаваться паническим настроениям: это дезинформация ЦИПсО. Притом что Украина продолжает отправлять дроны для нападений.

— У противника, очевидно, сдают нервы и нечего сказать, — комментирует проведение инфоатак последних дней блогер Юрий Подоляка. — Фейк о якобы ударе по одной из украинских больниц, который бодро начали разгонять в ЦИПсО, был оперативно остановлен самими местными жителями Днепропетровска и их неудобными вопросами к руководству. В результате западные СМИ не взяли в работу эту утку.

Атака на "Ивана Хурса"

Неудавшуюся попытку атаковать российский разведывательный корабль "Иван Хурс" в украинском сегменте соцсетей в ЦИПсО раздували как могли, демонстрируя последствия эпизода на американском эсминце "Коул" в 2019 году, получившем повреждения после ликвидации террориста, подорвавшего корабль ВМС США. В действительности наш разведывательный корабль после атаки британскими дронами повреждений не получил, более того, все беспилотники были уничтожены. Минобороны РФ даже показало награждённых моряков, ликвидировавших угрозу.









ЦИПсО — бизнес-проект

Похоже, гидра украинского ЦИПсО расползается по Восточной Европе. За аналог украинского информационного военного проекта взялись Молдавия и Польша: Запад хорошо платит за такие проекты, утверждают эксперты.

Президент Молдавии Майя Санду объявила, что в стране будет функционировать новый цензурный орган "Национальный центр по борьбе с пропагандой". По её словам, ведомство займётся защитой населения от информационных вторжений и борьбой с дезинформацией на высшем уровне. Также запланирована антироссийская деятельность. Напомним, ранее Санду заявляла, что местные правоохранительные органы готовы арестовать Владимира Путина по решению Международного уголовного суда. В ответ в России открыли уголовное дело против "деятелей" МУС.

Президент Молдавии Майя Санду. Фото © Getty Images / Lukas Kabon / Anadolu Agency

"Партнёры" Украины устали завидовать, как Запад передаёт Киеву миллиарды долларов, и решили предъявить свои права, полагают эксперты. В ускоренном режиме Польша также создает госкомиссию по "изучению российского влияния". Ведь на Западе пока платят за антироссийскую повестку.

Авторы Елена Стафеева