"Скоро — площадь России": Медведев опубликовал фото майдана с флагом РФ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил жителей РФ с Днём России. В своём телеграм-канале политик опубликовал фотографию киевского майдана Незалежности и заявил о том, что эта площадь скоро будет российской.

"Майдан Незалежності. Скоро — площадь России", — написал Медведев в подписи к фотографии, на которой изображена главная площадь Киева.

Ранее Медведев с помощью мема высмеял надежды Украины вступить в ЕС и НАТО. Ожидания Незалежной встать в один ряд со странами Евросоюза и другими западными государствами не оправдались и сейчас она ближе к Афганистану, Ираку, Сирии, Ливии и Йемену, отметил зампред Совбеза РФ.