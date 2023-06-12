Регион

Уведомления отключены

12 июня, 08:17

"Скоро — площадь России": Медведев опубликовал фото майдана с флагом РФ

Зампред Совбеза Медведев назвал майдан в Киеве будущей площадью России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил жителей РФ с Днём России. В своём телеграм-канале политик опубликовал фотографию киевского майдана Незалежности и заявил о том, что эта площадь скоро будет российской.

Медведев поздравил с Днём России и назвал майдан будущей площадью РФ. Фото © Telegram / Дмитрий Медведев

Медведев поздравил с Днём России и назвал майдан будущей площадью РФ. Фото © Telegram / Дмитрий Медведев

"Майдан Незалежності. Скоро — площадь России", — написал Медведев в подписи к фотографии, на которой изображена главная площадь Киева.

Медведев на немецком потроллил производителя танков Leopard

Медведев на немецком потроллил производителя танков Leopard

Ранее Медведев с помощью мема высмеял надежды Украины вступить в ЕС и НАТО. Ожидания Незалежной встать в один ряд со странами Евросоюза и другими западными государствами не оправдались и сейчас она ближе к Афганистану, Ираку, Сирии, Ливии и Йемену, отметил зампред Совбеза РФ.

Обложка ©

Kremlin.ru

Илья Суриков
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Украина
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров