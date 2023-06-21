Минобороны РФ: Девять украинских военных сдались в плен за последние сутки

За последние сутки в плен российским военным сдались девять бойцов ВСУ с Купянского и Краснолиманского направлений. Такое заявление в среду сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Восемь из сдавшихся в плен украинских военнослужащих были на Краснолиманском направлении, уточнил Конашенков. Соответственно, с Купянского направления сдался лишь один из солдат противника.