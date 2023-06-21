ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 июня 2023, 11:30

Минобороны РФ: Девять украинских военных сдались в плен за последние сутки

За последние сутки в плен российским военным сдались девять бойцов ВСУ с Купянского и Краснолиманского направлений. Такое заявление в среду сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Восемь из сдавшихся в плен украинских военнослужащих были на Краснолиманском направлении, уточнил Конашенков. Соответственно, с Купянского направления сдался лишь один из солдат противника.

В Минобороны Украины признали трудности в контрнаступлении ВСУ
В Минобороны Украины признали трудности в контрнаступлении ВСУ

Ранее Минобороны РФ раскрыло подробности попытки Киева нанесения ударов с помощью трёх беспилотников по объектам в Подмосковье. Все три дрона были сбиты с помощью средств радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение. Жертв и разрушений удалось избежать.

BannerImage

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar