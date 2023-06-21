Регион

Уведомления отключены

21 июня, 11:30

Минобороны РФ: Девять украинских военных сдались в плен за последние сутки

За последние сутки в плен российским военным сдались девять бойцов ВСУ с Купянского и Краснолиманского направлений. Такое заявление в среду сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Восемь из сдавшихся в плен украинских военнослужащих были на Краснолиманском направлении, уточнил Конашенков. Соответственно, с Купянского направления сдался лишь один из солдат противника.

"Хочется, как в кино": В Минобороны Украины признали трудности в контрнаступлении ВСУ

"Хочется, как в кино": В Минобороны Украины признали трудности в контрнаступлении ВСУ

Ранее Минобороны РФ раскрыло подробности попытки Киева нанесения ударов с помощью трёх беспилотников по объектам в Подмосковье. Все три дрона были сбиты с помощью средств радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение. Жертв и разрушений удалось избежать.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров