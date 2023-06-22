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22 июня, 09:13

Пленные бойцы ВСУ рассказали, как психологи из Германии готовили их убивать русских

МО РФ: Психологи из Германии внушали бойцам ВСУ ненависть к русскому народу

Бойцы ВСУ, попавшие в плен на Краснолиманском направлении, признались, что психологи из Германии и Словении внушали им ненависть к русскому народу и готовили убивать россиян. Об этом сообщили в Минобороны.

"Все они проходили военную подготовку в странах НАТО. В Германии, Словении. Германские инструкторы-психологи и психологи других стран психологически готовили украинских военнослужащих убивать русских", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Инструкторы также призывали украинских военных нарушать международные гуманитарные правила ведения войны и пытались убедить в том, что Незалежная быстро одержит победу над "слабой Российской армией". При этом остальная подготовка, по словам военнопленных, была "не на высоте". Чтобы не погибнуть, им пришлось сдаться в плен уже в первом бое. Кстати, сами обученные западными инструкторами комбриги предпочитают оставаться в тылу вместо того, чтобы помочь своим же бойцам, и просто бросают их в мясорубку.

"Все отмечают достойное отношение российских военнослужащих и говорят, что это лучше, чем в их подготовленной западными кураторами армии", — отметили в Минобороны.

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Ранее один из украинских военнопленных заявил, что в армию Незалежной призывают мужчин даже с пороком сердца. Украинец рассказал о своём опыте, отметив, что ему пришлось служить "охранником, грубо говоря, с автоматом", несмотря на то что он даже не умел обращаться с оружием.

Обложка ©

Getty Images / Andre Alves

Николь Вербер
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