Бойцы ВСУ, попавшие в плен на Краснолиманском направлении, признались, что психологи из Германии и Словении внушали им ненависть к русскому народу и готовили убивать россиян. Об этом сообщили в Минобороны.

"Все они проходили военную подготовку в странах НАТО. В Германии, Словении. Германские инструкторы-психологи и психологи других стран психологически готовили украинских военнослужащих убивать русских", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Инструкторы также призывали украинских военных нарушать международные гуманитарные правила ведения войны и пытались убедить в том, что Незалежная быстро одержит победу над "слабой Российской армией". При этом остальная подготовка, по словам военнопленных, была "не на высоте". Чтобы не погибнуть, им пришлось сдаться в плен уже в первом бое. Кстати, сами обученные западными инструкторами комбриги предпочитают оставаться в тылу вместо того, чтобы помочь своим же бойцам, и просто бросают их в мясорубку.

"Все отмечают достойное отношение российских военнослужащих и говорят, что это лучше, чем в их подготовленной западными кураторами армии", — отметили в Минобороны.