Украинские военнопленные на видео рассказали, как руководство их обмануло и послало на верную смерть

Руководство ВСУ обманным путём отправляет военных в наступление. Об этом попавшие в плен к чеченскому подразделению бойцы рассказали на видео, которое опубликовал в своём телеграм-канале лидер Чечни Рамзан Кадыров.

Украинские военнопленные — об обмане их руководства. Видео © Telegram / Kadyrov_95

По словам Кадырова, на Ореховском направлении ВСУ предприняли попытку очередного контрнаступления на позиции российских войск, но наши военные успешно отбили атаки противника. В результате украинская армия потеряла три БМП, два танка и столько же ББМ и до 50 солдат.

"Также в ходе боестолкновений бойцы батальона "Восток-Ахмат" МО РФ взяли в плен разведчиков 65-й бригады 3-го механизированного батальона ВСУ, тем самым сохранили им жизнь. Комвзвода нацистов получил ранения, ему оказали необходимую медицинскую помощь", — отметил Кадыров.

На видео украинские военные признали, что у них, "как всегда", не получилось контрнаступление. По словам одного из пленных, когда руководство отправляло их на место российских позиций, то сообщило об отсутствии на этих местах кого-либо. Другой военнопленный ВСУ добавил: говорилось о нескольких военнослужащих РФ.

"Нам сказали, что тут осталось максимум двое-трое в окопах. Нас так вытягивали уже третий день на эту зачистку. <...> Нам сказали, что будет артподготовка кучерявая, а по факту…" — пожаловался украинский боец.