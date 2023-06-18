Украинским войскам будет трудно прорвать первую линию российской обороны, так как Киев уже потерял большое количество ключевой военной техники. Об этом сообщает The Washington Post.

Как указано в материале издания, российские военные сражаются на хорошо подготовленных позициях и накопили достаточное количество артиллерийских боеприпасов. По словам автора статьи, ожидаемое Западом украинское контрнаступление принесло Киеву очень мало значительных успехов, несмотря на то что оно продолжается уже около двух недель. Всё дело в том, что бойцам ВСУ сложно прорваться через российские линии обороны, которые защищены "морем мин", тяжёлой артиллерией и БПЛА, говорится в публикации.

"Много украинского оборудования, предназначенного для прорыва обороны, уже уничтожено, поэтому пройти через все эти мины будет настоящим вызовом. А это первая линия укреплений", — отметили военные аналитики.

В материале подчёркивается, что эта наземная угроза — не единственная проблема, с которой сталкиваются ВСУ. Украинские военные подвергаются интенсивному обстрелу со стороны российских вертолётов и беспилотников, не имея надлежащих военно-воздушных сил для защиты.