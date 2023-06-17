Во Франции заговорили о новом шаге НАТО из-за провала Киева на фронте

Западные страны могут пойти на серьёзную эскалацию конфликта на Украине после провала контрнаступления Киева. Экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо не исключил ввода войск НАТО на территорию Незалежной.

"И каков теперь их план? Третья мировая война? Ввести войска НАТО? Ядерное оружие?" — задался вопросом политик в соцсетях.

Как указал Филиппо, весь мир в течение долгого времени предвкушал начало украинского контрнаступления, но оно не оправдало ожиданий. Филиппо констатировал фиаско ВСУ и посоветовал прекратить беспредел, происходящий вокруг Украины. Также он призвал начать мирные переговоры по урегулированию кризиса.