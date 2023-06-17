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Регион
Опубликовано 17 июня 2023, 14:11
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Во Франции заговорили о новом шаге НАТО из-за провала Киева на фронте

Экс-депутат Европарламента Филиппо не исключил ввода войск НАТО на Украину

Западные страны могут пойти на серьёзную эскалацию конфликта на Украине после провала контрнаступления Киева. Экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо не исключил ввода войск НАТО на территорию Незалежной.

"И каков теперь их план? Третья мировая война? Ввести войска НАТО? Ядерное оружие?" — задался вопросом политик в соцсетях.

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Как указал Филиппо, весь мир в течение долгого времени предвкушал начало украинского контрнаступления, но оно не оправдало ожиданий. Филиппо констатировал фиаско ВСУ и посоветовал прекратить беспредел, происходящий вокруг Украины. Также он призвал начать мирные переговоры по урегулированию кризиса.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО втягивается в войну на Украине. Ярким доказательством тому глава государства назвал поставки военной техники альянса Киеву.

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Иван Косицын
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